На рождественскую службу в храме Христа Спасителя будут пускать по приглашениям

На рождественскую службу в храме Христа Спасителя в 2021 году будут пускать по пригласительным билетам. Об этом сообщили на сайте Русской православной церкви.

Допуск на патриаршее богослужение ограничат для защиты здоровья верующих в период пандемии. «Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции», — отметили в РПЦ.

Посмотреть трансляцию праздничной службы можно будет в прямом эфире на телеканалах «Первый», «Россия 1» и «Спас», а также на официальном портале Церкви в интернете. Богослужение начнется 6 января в 23.00 по московскому времени.