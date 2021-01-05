«Средневековая толпа, которая ищет, кого бы сжечь»: Роуэн Аткинсон раскритиковал «культуру отмены»

Британский актер Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина, раскритиковал «культуру отмены». Он сравнил ее со «средневековой толпой, которая бродит по улицам и ищет кого бы сжечь».

Аткинсон обвинил соцсети в повышении уровня поляризации, который вызывает у него опасения за будущее свободы слова. «Проблема, с которой мы сталкиваемся в интернете, — алгоритм, который решает, что мы хотим видеть, в конечном счете создает упрощенное, двоичное представление об обществе. Это приводит к ситуации «ты с нами или против нас». И если ты против нас, то заслуживаешь того, чтобы тебя «отменили», — сказал актер.

«Важно, чтобы нам был доступен широкий спектр мнений, однако то, что мы имеем сейчас, — это цифровой эквивалент средневековой толпы, которая бродит по улицам и ищет, кого бы сжечь. Так что это пугает любого, кто стал жертвой этой толпы, и наполняет меня страхом за будущее», — добавил он.

«Культурой отмены» называется осуждение или отказ от поддержки известного человека, за его грубые, по мнению общества, поступки или оскорбительные высказывания. «Афиша Daily» писала, как появилась эта практика и какие у нее есть преимущества и недостатки. Узнать еще больше о «новой этике» можно в нашем спецпроекте.