На стриминговых платформах вышел документальный фильм об онкологе Андрее Павленко

Картина стала доступна для просмотра 5 января 2021 года — в годовщину смерти Павленко. Фильм рассказывает о жизни врача, который более полутора лет рассказывал о своей борьбе с раком — и параллельно продолжал оперировать.

Документальный фильм «Жизнь человека. Последнее интервью», посвященный онкологу Андрею Павленко , вышел на стриминговых платформах Okko, more.tv и «Кинопоиск HD». Об этом сообщила «Бумага».

Хирург умер 5 января 2020 года после продолжительного лечения от рака желудка. Он проходил химиотерапию, перенес операцию по удалению желудка и вел видеоблог, в котором рассказывал об онкологических заболеваниях и с точки зрения медика, и с точки зрения пациента.

Андрей Павленко также вел колонку на портале «Такие дела», основал благотворительный фонд и создал проект «Школа практический онкологии». С 2016 года он работал хирургом-онкологом в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ.