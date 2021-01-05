Amazon Prime выложил финальный трейлер «Одной ночи в Майами» — режиссерского дебюта актрисы Реджины Кинг, основанного на одноименной пьесе Кемпа Пауэрса.

Действие фильма разворачивается в 1964 году, сразу после того, как Кассиус Клей выиграл бой с Сонни Листоном и объявил, что теперь его зовут Мухаммед Али. Картина рассказывает о вымышленной встрече легендарного боксера с тремя иконами того времени — футболистом Джимом Брауном, певцом Сэмом Куком и одним из лидеров «Нации ислама» Малкольмом Икс. По сюжету они встречаются в баре мотеля, где обсуждают свою роль в социальных переворотах 60-х годов. Наутро четверка выходит с твердым намерением создать лучший мир для темнокожего населения США.

На Amazon Prime Video картина выйдет 15 января.