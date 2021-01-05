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Певица Холзи запустит бьюти-бренд About-Face

Юлия Онодэра
Сегодня в 12:38

Американская певица Холзи запустит собственный бьюти-бренд под названием About-Face. Об этом артистка рассказала в своем инстаграме.

Коллекция косметики от Холзи будет веганской. Также ее не тестируют на животных, подчеркнула певица. В первые линейки войдут хайлайтеры, блески для губ, разноцветные тени для век, матовые помады и карандаши.

«About-Face был мои детищем с самого начала. И он особенный для меня, потому что я не просто лицо какой‑то компании, я создатель, главный визажист, и я сама выбирала каждую деталь на протяжении всего пути», — отметила Холзи.

Певица призналась, что макияж всегда был ее страстью. «Я считаю, что макияж — это про ощущение крутизны, а не про идеальную внешность», — добавила Холзи.

Она работала над собственным брендом косметики в течение двух лет вместе с основательницами бьюти-брендов Smith&Cult и Hard Candy Диной Мохайр и Джен Чавес. Продажи стартуют 25 января, но уже сейчас можно оформить предзаказ.

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