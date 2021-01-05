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Netflix разрабатывает сиквел «Мы можем быть героями» Роберта Родригеса

Семён Гудошников
Сегодня в 12:23

Netflix работает над продолжением супергеройского фильма «Мы можем быть героями» Роберта Родригеса. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление компании. Дата выхода сиквела не сообщается.

По сюжету картины, инопланетяне похищают всех супергероев Земли. Их детям предстоит объединиться и научиться работать вместе, чтобы спасти родителей и мир. Фильм является продолжением «Приключений Шаркбоя и Лавы».

В «Мы можем быть героями» сыграли Педро Паскаль, Яя Госселин, Приянка Чопра, Джонас Лион, Дэниелс Энди Уокен и другие. Фильм вышел в прокат 25 декабря 2020 года.

Кроме супергеройской картины, Родригес работает над фильмом о Зорро — вместе со своей сестрой Ребеккой. В картине мстителем в маске выступит андерграундная художница Сола Домингес, которая борется за социальную справедливость.

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