В России за сутки выявили 24 246 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 895 случаев больше, чем вчера.
Самый сильный прирост заболевших Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Воронежской и Ростовской областях, Хабаровском и Красноярском краях, а также Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 284 384. За последние сутки вылечились 22 632 человека, за все время — 2 662 668. За сутки умерли 518 пациентов, за все время — 59 506.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 85,6 млн человек, более 1,8 млн из них умерли, свыше 48,1 млн — вылечились. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (20,8 млн). На втором и третьем — Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн).