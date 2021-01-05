В России за сутки выявили 24 246 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 895 случаев больше, чем вчера.

Самый сильный прирост заболевших Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Воронежской и Ростовской областях, Хабаровском и Красноярском краях, а также Вологодской области.