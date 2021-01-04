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В Италии создают самую точную копию Давида работы Микеланджело

Константин Зорниченко
Вчера в 20:31

В Галерее Академии изящных искусств Флоренции специалисты начали работу над самой точной копией знаменитой статуи Давида работы Микеланджело. Об этом сообщает РИА «Новости».

Скульптура станет главным символом страны на Всемирной выставке «Expo», которая откроется в Дубае 1 октября. Ее установят в восьмиугольном Театре Памяти в центре итальянского павильона.

Рассмотреть Давида можно будет со всех сторон благодаря лестницам здания, окружающим статую. На стенах Театра будут спроецированы ролики, рассказывающие об итальянской природе, мастерстве художников, ремесленников, инженеров и ученых страны.

«Пока еще нет готового решения относительно того, из какого именно материала будет создана копия; ясно только, что это не будет мрамор. Открытым остается вопрос и о том, как она будет транспортироваться в Дубай — целиком или по частям», — заявила директор флорентийского музея Цецилия Холлберг.

Другой музей в Италии, галерея Уффици, опубликовал в свободном доступе иллюстрации к «Божественной комедии» Данте, специально созданные средневековым мастером Федерико Дзуккаро. До этого произведения показывали публично только в 1865-м и 1993 году.

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