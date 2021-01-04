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Путин поручил создать международные сертификаты о вакцинации от COVID-19 для поездок за рубеж

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:39

Владимир Путин поручил разработать международные сертификаты тем, кто прошел оба этапа вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Иммунный паспорт позволит гражданам России свободно пересекать границы разных стран. Премьер-министр Михаил Мишустин должен будет представить варианты до 20 января.

«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», — говорится в поручении.

Бумажные сертификаты о прохождении вакцинации выдаются и сейчас, но они не дают владельцам особых привилегий. Сервис по выдаче документа о прививке заработал 1 января. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, данные о прошедших процедуру вносятся в регистр вакцинированных, поэтому паспорт выдается в автоматическом режиме.

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