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Российские миллиардеры за 2020 год стали богаче почти на 14 млрд долларов

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:06

Российские миллиардеры в совокупности смогли увеличить свое состояние на 13,8 млрд долларов за 2020 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Больше всего разбогател за указанный период владелец золотодобывающего бизнеса Сулейман Керимов, чье состояние увеличилось на 4,85 млрд долларов. Второе место занял Алишер Усманов, заработавший 4,46 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Алексей Мордашов, годовой доход которого составил 3,11 млрд долларов.

Богатейшим россиянином, согласно рейтингу Bloomberg, остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Он заработал за 2020 год 1,98 млрд долларов, тем самым увеличив состояние до 30 млрд долларов.

В списке только у трех миллиардеров из России сократилось состояние: генеральный директор «ЛУКойла» Вагит Алекперов потерял 4,99 млрд долларов, совладелец той же компании Леонид Федун — 2,45 млрд, и совладелец «Сибура» и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко — 1,51 млрд долларов.

Ранее Forbes назвал самых обедневших российских миллиардеров. Помимо Алекперова, Федуна и Тимченко, в списке указали главу «Русснефти» Михаила Гуцериева, а также Самвела Карапетяна, Игоря Алтушкина, Олега Дерипаску, Владимира Богданова, Года Нисанова и Зараха Илиева.

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