Шведский фестиваль на неделю изолирует киномана на острове. Ему будут показывать десятки фильмов

Гетеборгский кинофестиваль в Швеции отправит киномана в одиночку на остров, чтобы показывать ему фильмы в течение недели. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Добровольца поселят на маяке, переделанном в люксовый отель с кинотеатром, который находится на острове Патер-Ностер шведского архипелага Бохуслен. Там поклонник кино увидит 60 картин из лайнапа фестиваля.

«У вас будет все, что вам нужно: отличная еда, напитки и мягкая кровать — вопрос о выживании не стоит. Но вы не сможете привезти с собой ничего: телефон, компьютер, даже книгу. Все, что вам доступно, — наблюдать за волнами и смотреть фильмы», — заявил арт-директор мероприятия Йонас Холмберг.

Чтобы принять участие в отборе, нужно заполнить заявку. Отобранный киноман должен быть готов к длительной изоляции и записи ежедневного видеоблога.

Холмберг объяснил, что идея эксперимента возникла на фоне пандемии коронавируса, из‑за которой людям массово пришлось наслаждаться фильмами в одиночестве. Такой режим просмотра, по его мнению, изменил восприятие кинематографа у людей.