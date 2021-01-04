Суд в Лондоне отказал в экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Центральный уголовный суд Лондона отказал в выдаче США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters.

Судья Ванесса Барайцер заявила, что экстрадиция в Соединенные Штаты и последующее содержание в одиночной камере представляет угрозу для жизни Ассанжа. Она напомнила, что у него диагностировали аутизм, тяжелую депрессию и синдром Аспергера, на фоне чего у него наблюдается склонность к суициду.

Ассанж пока что остается под стражей. Такое решение приняли на случай, если США подадут апелляцию на решение суда.

Джулиан Ассанж основал международную некоммерческую организацию WikiLeaks, которая публиковала секретные материалы, подтверждавшие коррупцию в высших политических кругах США, а также многие правонарушения со стороны американского правительства.

В 2012 году из‑за преследования он добился убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и прожил там семь лет. В апреле 2019 года полиция получила разрешение на арест Ассанжа от правительства Эквадора, после чего его отправили в тюрьму на 50 недель из‑за нарушения условий освобождения под залог.

По словам адвоката Ассанжа Эдварда Фицджералда, в августе 2017 года конгрессмен Дана Рорабакер посещал посольство Эквадора и предложил журналисту помилование, если он сделает заявление об отсутствии вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.