Вице-губернатор Петербурга рассказал о трех новых волнах коронавируса после праздников

В Петербурге во время праздников снизилось количество госпитализаций заболевших коронавирусом. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин, сообщает «Фонтанка».

По словам чиновника, число госпитализаций снизилось на 30%, так как во время праздничных дней люди предпочитают оставаться дома.

«Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны [заболеваний коронавирусом]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — заявил Елин.

Он призвал петербуржцев соблюдать коронавирусные ограничения: «Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ — отказ головы, со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на свое здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать».

Сегодня, 4 января, в Петербурге выявили 3657 заболевших — это больше, чем во всех других российских регионах. В то же время власти смягчили ограничения в работе кафе и ресторанов: теперь заведения смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00, запрет на работу в ночное время сохранится.