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В туалете московского ресторана на посетителя обвалился потолок

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:52

В пиццерии «Salumeria» на Малой Бронной на посетителя обвалился потолок в туалете. Об этом сообщила в инстаграме жена пострадавшего Наталья Новокшенова.

Инцидент произошел 28 декабря. По словам Новокшеновой, на ее супруга рухнула тяжелая конструкция из бетона, арматуры и дерева.

«Была скорая, КТ, невролог и травматолог, сотрясение головного мозга, прописаны 21 день покоя и таблетки от тошноты», — написала женщина.

Она рассказала, что ее переговоры с руководством заведения по поводу разрешения конфликта не принесли результатов: администрация «Salumeria» не стала заниматься этим вопросом и рекомендовала обратиться в суд. По словам Новокшеновой, сотрудники пиццерии якобы предупреждали, что конструкция потолка ненадежная.

«На следующий день потолок просто прикрепили назад, то есть, он там висит до следующего раза. Так что если вы думаете, что приходя в ресторан на Патриарших, вы особенный гость, ошибаетесь, у нас научились готовить итальянские блюда (почти), но это все еще бизнес по-русски», — написала жена пострадавшего.

Новокшенова заявила, что сейчас обратилась Роспотребнадзор, пожарную инспекцию, службу по защите прав потребителя, экологический надзор, миграционную инспекцию, а также написала заявление в полицию.

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