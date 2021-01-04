Иностранный язык не стали вносить в перечень обязательных ЕГЭ

Иностранный язык не стали вносить в список обязательных на Едином государственном экзамене для выпускников школ. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения.

Среди языков для сдачи на ЕГЭ можно выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский. Их можно сдавать по выбору наряду с биологией, химией, физикой, информатикой, историей, обществознанием, географией и литературой.

Министр просвещения Ольга Васильева в 2017 заявила, что с 2022 года ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным, как математика и русский язык. Против этого выступили Национальный родительский комитет, ОНФ и депутаты от «Единой России».

Ранее было принято решение добавить вопросы о принятых в 2020 году поправках к Конституции России в ЕГЭ. Новые задания появятся уже в 2021 году.

Досрочную сдачу экзамена в этом году отметили из‑за пандемии. ЕГЭ по математике базового уровня проводиться не будет. Выпускники школ, которые не поступают в вузы, будут сдавать только два государственных выпускных экзамена — по русскому языку и математике.