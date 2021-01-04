В России за сутки выявили 23 351 случай коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 799 случаев меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Свердловской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Хабаровском крае и Республике Карелии.