В России за сутки выявили 23 351 случай коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 799 случаев меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Свердловской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Хабаровском крае и Республике Карелии.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 260 138. За последние сутки вылечились 21 154 человека, за все время — 2,6 млн. За сутки умерли 482 пациента, за все время — 58 988.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 85,1 млн человек, 1,8 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (20,6 млн). На втором и третьем — Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн).