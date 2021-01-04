Власти Петербурга смягчили ограничения в работе кафе и ресторанов, сообщает со ссылкой на администрацию города «Говорит Москва».

С сегодняшнего дня, 4 января, заведения общепита смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00. При этом сохранится запрет на работу в ночное время.

Такой же режим устанавливается для заведений в торговых центрах. Однако они должны соответствовать двум критериям: иметь отдельный вход с улицы и не иметь сквозного доступа в другие помещения торговых центров.

Кроме того, с 7 января откроются театры. Залы разрешено заполнять на четверть.

С 30 декабря по 3 января петербургские кафе и рестораны могли обслуживать гостей только на временных террасах или на вынос.