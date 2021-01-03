Исследование: в 2020 году женщины сняли рекордное количество фильмов

Женщины сняли в 2020 году рекордное количество фильмов. Об этом сообщает Variety.

Аналитики Центра изучения женщин в кино и на ТВ при Университет штата Калифорния в Сан-Диего рассмотрели 100 самых кассовых картин и выяснили, что среди режиссеров доля женщин составила 16%. Такой показатель выше, чем годом ранее, когда женщины сняли 12% картин. В 2018-м доля составила 4%.

В топ-100 фильмов по сборам попали три блокбастера, снятых женщинами: «Мулан» Ники Каро, «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь и «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс. Таких картин могло быть больше, если бы пандемия не помешала релизам проектов. В 2020-м готовились к выходу «Черная Вдова» Кейт Шортланд и «Вечные» Хлои Чжао, которые пришлось перенести на этот год.

Среди других профессий киноиндустрии соотношение выглядит следующим образом: продюсеры — 28% женщин, исполнительные продюсеры — 21%, монтажеры — 18%, сценаристы — 12%, а операторы — 3%.

В прошлом году аналитики Центра изучения женщин в кино и на ТВ при Университет штата Калифорния в Сан-Диего выяснили, что в 2019 году было рекордное количество главных героев-женщин в фильмах. Чаще всего женщины появлялись в фильмах ужасов (26%). За ними идут драмы (24%), комедии (21%), боевики (16%), фантастика (8%) и анимационные фильмы (5%).