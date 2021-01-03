В Индиане отменили запрет на массовые собрания хиппи. Им нельзя было проводить мероприятия 50 лет

В городе Лагранж штата Индиана власти сняли запрет на массовые собрания хиппи. Об этом сообщает «Нож».

В 1971 году было принято постановление, согласно которому участникам движения нельзя было собираться группами более 500 человек и дольше чем на 12 часов. Запрет был введен, чтобы отпугнуть хиппи.

Нынешний глава округа Деннис Кратц объяснил, что 50 лет назад власти опасались, что в стране может появиться еще один фестиваль в духе Вудстока. Закон сохранялся в течение всего этого времени, пережил само движение и был отменен в рамках ежегодной проверки, которая выявляет архаичные постановления.

В этом году жители Небраски проголосовали за исключение из конституции штата положения о том, что рабство может применяться в качестве наказания за преступления. При этом 32% проголосовавших — это 274 138 человек — выступили за сохранение рабства в качестве меры наказания.