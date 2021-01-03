В Крыму археологи нашли древнее захоронение с «билетом» в загробный мир

Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила древнее захоронение в Керчи. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты нашли захоронение эллинистического периода, который длился в Средиземноморье со времен смерти Александра Македонского до окончательного установления римского господства на этих территориях. При одном из погребенных археологи нашли монетку, которую согласно обычаю клали умершему в рот. Именно ею он должен расплатиться с мифическим персонажем Хароном, который занимался перевозкой душ умерших в загробный мир по реке Стикс.

По словам руководителя экспедиции Сергея Соловьева, находка поможет точнее определить дату погребения. Уже сейчас понятно, что она относится к III–II векам до нашей эры.

«В обкладке этой могилы найдено антропоморфное надгробие (в форме человеческой фигуры). Но это вторичное использование — полагаем, его взяли из другой могилы, разрушенной в те времена», — сказал ученый.

Ранее археологи нашли в Помпеях термополий — украшенный фресками уличный магазин, где посетителям продавали горячую еду и напитки. На прилавке киоска также обнаружили древний аналог энергетического батончика, а на стенах — юмористические картинки с подписями на древнегреческом языке.