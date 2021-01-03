Опрос: россияне негативнее жителей других стран оценивают рост числа женщин-руководителей

7% россиян полностью не согласны с тем, что женщин на руководящих должностях должно быть больше. Об этом сообщает РБК.

Аналитики «Ромир» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR провели опрос в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде, Южной Корее и Китае. 3% опрошенных среди жителей США, Германии и Кореи согласились с тем, что женщинам нужно реже поручать руководство организациями. В остальных странах так считают от 1% до 2%.

С утверждением «Женщины должны быть чаще представлены в руководстве компаний» отчасти не согласились 14% россиян. 46% относятся нейтрально к росту числа женщин-руководителей. 23% в целом поддержали формулировку, а 10% разделяют ее полностью.

В целом 60% респондентов положительно оценивают рост доли женщин в руководстве. Чаще так отвечали в Бразилии — 62%. В Индии об этом заявили 48%, в Таиланде — 38%.

32% участников опроса отметили, что руководителями должны быть мужчины. Больше всего так отвечали Таиланде (39%) и Индии (37%). В России с таким утверждением согласны 35%.

8% россиян категорически не согласны с тем, что мужчин на руководящих позициях должно быть больше. Это средний показатель в мире. Реже всего так отвечали жители Таиланда (4%), чаще — жители Германии (17%).

Ранее исследование консалтинговой компании Zenger/Folkman показало, что женщины на руководящих постах лучше справляются с кризисом в период пандемии, чем мужчины. Одной из причин большей эффективности руководительниц исследователи называют высокий уровень вовлеченности их непосредственных подчиненных.