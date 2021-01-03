В Минске проходит первая в этом году акция протеста

Демонстрации проходят одновременно в разных частях города — в районах Уручье, Сухарево, Вольная Лощица. Первые участники шествий вышли на улицы города еще с рассветом. Люди идут с бело-красно-белыми флагами, ставшими символом протеста.

Жители Минска впервые в 2021 году вышли на традиционную воскресную акцию протеста.

Организация Press Club Belarus устроила пикет около здания факультета журналистики Белорусского государственного университета в поддержку задержанных и арестованных сотрудников СМИ. В соседнем здании расположена Служба безопасности президента.

Акции также проходят и в других городах Беларуси. О задержанных пока не сообщается.

Протесты против Александра Лукашенко длятся в Беларуси с августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.