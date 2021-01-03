Bad Bunny едет под стражей в фуре в клипе «Booker T»

В видео Bad Bunny перевозят под стражей в кузове грузовика. Надзиратель артиста — американский рестлер Букер Ти, в честь которого назван трек.

«Booker T» стала частью альбома «El Último Tour Del Mundo», вышедшего в прошлом году.

В этом году Bad Bunny претендует на две статуэтки «Грэмми», из которых одна — за его альбом «YHLQMDLG». Релиз получил номинацию в категории «Лучший латинский поп-альбом». Песня «La Difícil» с «YHLQMDLG» попала в список любимых песен Барака Обамы в 2020 году.