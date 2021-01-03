В России за сутки выявили 24 150 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2151 случай меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Республике Карелии и Хабаровском крае.