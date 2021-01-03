В России за сутки выявили 24 150 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2151 случай меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Республике Карелии и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 236 787. За последние сутки вылечились 19 847 человек, за все время — 2,6 млн. За сутки умерли 504 пациента, за все время — 58 506.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 84,6 млн человек, 1,8 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (20,4 млн). На втором и третьем — Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн).