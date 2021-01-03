перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В церкви Гатчины пенсионерке продали макароны под видом свечей 16:16
В Москве запустили первые поезда метро под управлением женщин 15:45
Опрос: россияне негативнее жителей других стран оценивают рост числа женщин-руководителей 15:36
«Летчик»/YouTube Вышел трейлер военной драмы «Летчик» с Петром Федоровым
Вышел трейлер военной драмы «Летчик» с Петром Федоровым 15:03
В Минске проходит первая в этом году акция протеста 14:04
Ученые смоделировали процесс образования Луны. Миллиарды лет назад в Землю врезалась древняя планета 13:35
Лиам Галлахер предложил помириться своему брату Ноэлю. Поклонники Oasis ждут воссоединения группы 13:32
Bad Bunny едет под стражей в фуре в клипе «Booker T» 12:52
Доктор Мясников раскритиковал просьбу РПЦ пожилым не ходить в храмы на Рождество из‑за коронавируса 11:47
Glen Carrie/Unsplash В России за сутки выявили 24 150 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 24 150 случаев коронавируса 11:13
На нижегородца завели уголовное дело из‑за сбора валежника. Ему грозит до семи лет колонии 10:57
Американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с COVID-19 10:04
Курс биткоина превысил 34 тыс. долларов. Это новый рекорд 9:45
В Москве начали принимать новогодние елки на переработку 9:05
Wikimedia Commons Актера Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом
Актера Василия Ланового госпитализировали с коронавирусом Вчера в 20:39
Тропические леса Амазонки могут исчезнуть к 2064 году Вчера в 20:17
Свердловская газета вместо телепрограммы «России 1» вставила совет не смотреть передачи Соловьева Вчера в 19:42
«Холоп», «Лед-2» и «Джентльмены»: Фонд кино назвал лидеров кинопроката в 2020 году Вчера в 18:52
JeromeGodefroy/Twitter Французская полиция сутки разгоняла новогодний рейв. Выписано 1200 штрафов за нарушение ограничений
Французская полиция сутки разгоняла новогодний рейв. Выписано 1200 штрафов за нарушение ограничений Вчера в 17:57
Гарри Стайлз танцует с Фиби Уоллер-Бридж в новом клипе «Treat People with Kindness» Вчера в 15:59
Отключить рекламу

В России за сутки выявили 24 150 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 11:13

В России за сутки выявили 24 150 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2151 случай меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Республике Карелии и Хабаровском крае.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 236 787. За последние сутки вылечились 19 847 человек, за все время — 2,6 млн. За сутки умерли 504 пациента, за все время — 58 506.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 84,6 млн человек, 1,8 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (20,4 млн). На втором и третьем — Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
хип-хоп
Хаски
Скандальный рэпер — талантливый исследователь русской хтони
мультфильм
Конь Юлий и большие скачки
Спин-офф «богатырской» франшизы про самого болтливого коня на свете
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
мультфильм
Ведьмина служба доставки
Классический мультфильм Хаяо Миядзаки о доброй 13-летней ведьме
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить