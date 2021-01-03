На нижегородца завели уголовное дело из‑за сбора валежника. Ему грозит до семи лет колонии

На жителя Нижегородской области Геннадия Толчонкова завели уголовное дело по статье о незаконной рубке леса в особо крупном размере из‑за сбора валежника. Об этом сообщает местный телеканал «Че».

Дело было возбуждено по заявлению нижегородского лесничества. Толчонкова обвиняют в хищении 13 деревьев. Сам от утверждает, что собрал так называемый ветролом, то есть поваленные сильным ветром стволы. По словам мужчины, он отпилил у лежащих деревьев корни и верхушки. Однако, по версии следствия, он повалил деревья с помощью трактора и собрал не валежник, а пиловочник, то есть товарную древесину. Толчонков в ответ говорит, что его трактор не может повалить такие деревья.

Толчонкову грозит до семи лет колонии со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Совет Федерации в 2019 году обсуждал правила сбора валежника на специальном заседании. Власти регионов отмечали, что у валежника нет унифицированного определения, и это создает проблемы для граждан.