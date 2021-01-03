В Москве начали принимать новогодние елки на переработку

В Москве началась традиционная акция по утилизации новогодних елей «Елочный круговорот». Об этом со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова пишет «Интерфакс».

Бирюков отметил, что акция проводится ежегодно с 2016 года. «Ее главная цель — грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов», — заявил он.

До 20 февраля в городе будут работать более 500 пунктов приема новогодних елей для утилизации. Их список опубликован на портале открытых данных правительства Москвы.

Новогодние деревья принимают бесплатно, однако есть одно обязательное условие — на них не должно быть украшений.

Елки, сосны и пихты перерабатывают, а получившуюся щепу затем используют повторно, например, для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

В Москве в прошлом году сдали в переработку рекордное число новогодних елок — более 52 тыс. Из них получили 200 кубометров переработанной щепы.