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Тропические леса Амазонки могут исчезнуть к 2064 году

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:17

Тропические леса Амазонки могут превратиться в засушливую равнину, где будут расти только редкие кустарники, уже к 2064 году. Такой прогноз сделал профессор Университета Флориды Роберт Уокер, проанализировав все недавние исследования.

К исчезновению уникального природного объекта может привести не только климатический кризис, но и масштабная вырубка лесов. К тому же местные фермеры часто поджигают леса, чтобы использовать эти земли в сельском хозяйстве.

«Люди не очень беспокоятся о биологическом разнообразии и окружающей среде, когда им приходится думать о том, как не остаться голодными», — говорится в докладе Уокера.

Амазонские леса регулярно переживают периоды засухи и пожаров — примерно каждые пять лет. Однако из‑за деятельности человека зеленые массивы не успевают восстанавливаться, вследствие чего увеличивается частота и длительность этих периодов.

Уокер считает, что к концу столетия засуха может стать нормой для лесов Амазонки. А в течение ближайших 43 лет может произойти переломный момент, после которого этот природный объект уже нельзя будет спасти.

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