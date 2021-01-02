Тропические леса Амазонки могут исчезнуть к 2064 году

Тропические леса Амазонки могут превратиться в засушливую равнину, где будут расти только редкие кустарники, уже к 2064 году. Такой прогноз сделал профессор Университета Флориды Роберт Уокер, проанализировав все недавние исследования.

К исчезновению уникального природного объекта может привести не только климатический кризис, но и масштабная вырубка лесов. К тому же местные фермеры часто поджигают леса, чтобы использовать эти земли в сельском хозяйстве.

«Люди не очень беспокоятся о биологическом разнообразии и окружающей среде, когда им приходится думать о том, как не остаться голодными», — говорится в докладе Уокера.

Амазонские леса регулярно переживают периоды засухи и пожаров — примерно каждые пять лет. Однако из‑за деятельности человека зеленые массивы не успевают восстанавливаться, вследствие чего увеличивается частота и длительность этих периодов.

Уокер считает, что к концу столетия засуха может стать нормой для лесов Амазонки. А в течение ближайших 43 лет может произойти переломный момент, после которого этот природный объект уже нельзя будет спасти.