Французская полиция сутки разгоняла новогодний рейв. Выписаны 1200 штрафов за антиковидные нарушения

Во Франции полиция остановила проведение нелегальной рейв-вечеринки, которую устроили вечером 31 декабря в заброшенных ангарах в коммуне Льерон, на северо-западе страны. Около 2500 людей больше 36 часов отмечали наступление 2021 года, несмотря на строгие ограничения и комендантский час, введенные из‑за пандемии коронавируса. Как сообщает радиостанция France Bleu, жандармам удалось разогнать рейверов только к восьми утра 2 января. В операции были задействованы несколько сотен правоохранителей.

Полицейские узнали о вечеринке почти сразу — из сообщений в соцсетях. Когда они попытались вмешаться в происходящее, то подверглись нападению со стороны участников вечеринки. В них кидали бутылки и камни, из‑за чего пострадали несколько жандармов и сгорела одна полицейская машина. В итоге была выбрана другая тактика: правоохранители перекрыли въезд на вечеринку для автомобилей и стали выписывать штрафы для выезжающих. Оштрафованы больше 1200 участников рейва: в основном за нарушение комендантского часа, отсутствие защитных масок и употребление наркотиков. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что организаторы мероприятия установлены и будут привлечены к ответственности.

Помимо составления более тысячи протоколов, правоохранители задержали пятерых человек и изъяли звуковое и световое оборудование. Прокуратура начала расследование по делу об организации незаконного мероприятия и по фактам насилия в отношении правоохранительных органов.