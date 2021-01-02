Гарри Стайлз танцует с Фиби Уоллер-Бридж в новом клипе «Treat People With Kindness»

Бывший участник группы One Direction, певец Гарри Стайлз выпустил клип на песню «Treat People With Kindness». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Это черно-белый ролик в стиле 1930-х годов, где артист выступает в образе солиста кабаре. Стайлз поет и танцует на сцене, а компанию ему составляет актриса Фиби Уоллер-Бридж — создательница и главная героиня сериала «Дрянь».
Клип сняла компания Fulwell 73, основанная братьями Беном и Гейбом Тернерами. Они же выступили режиссерами ролика.
«Treat People With Kindness» вошла во второй сольный альбом Стайлза «Fine Line», релиз которого состоялся в декабре 2019 года. На пластинке 12 треков, в том числе «Adore You», «Lights Up», «Falling» и «Golden», на которые также были сняты клипы.
Ранее один из ведущих Fox News раскритиковал образ Гарри Стайлза на обложке ноябрьского Vogue, где певец позирует в белом платье, поверх которого надет черный пиджак. Пользователи твиттера встали на защиту артиста и вывели в топ соцсети хештег #foxnewsjacksofftoharrystyles («Fox News дрочит на Гарри Стайлза»).