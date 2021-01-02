Гарри Стайлз танцует с Фиби Уоллер-Бридж в новом клипе «Treat People With Kindness»

Это черно-белый ролик в стиле 1930-х годов, где артист выступает в образе солиста кабаре. Стайлз поет и танцует на сцене, а компанию ему составляет актриса Фиби Уоллер-Бридж — создательница и главная героиня сериала «Дрянь».

Бывший участник группы One Direction, певец Гарри Стайлз выпустил клип на песню «Treat People With Kindness». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Клип сняла компания Fulwell 73, основанная братьями Беном и Гейбом Тернерами. Они же выступили режиссерами ролика.

«Treat People With Kindness» вошла во второй сольный альбом Стайлза «Fine Line», релиз которого состоялся в декабре 2019 года. На пластинке 12 треков, в том числе «Adore You», «Lights Up», «Falling» и «Golden», на которые также были сняты клипы.

Ранее один из ведущих Fox News раскритиковал образ Гарри Стайлза на обложке ноябрьского Vogue, где певец позирует в белом платье, поверх которого надет черный пиджак. Пользователи твиттера встали на защиту артиста и вывели в топ соцсети хештег #foxnewsjacksofftoharrystyles («Fox News дрочит на Гарри Стайлза»).