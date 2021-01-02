Актер Владимир Коренев умер от коронавируса. Он сыграл Ихтиандра в «Человеке-амфибии»

Ушел из жизни народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия». Ему было 80 лет.

«Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом», — сообщила «Интерфаксу» дочь актера Ирина Коренева.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Учился в ГИТИСе. Он был на последнем курсе института, когда ему предложили сыграть Ихтиандра в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия». Именно эта роль принесла ему широкую известность. Еще Коренев известен по ролям в фильмах «Много шума из ничего», «Свет далекой звезды», «Освобождение» и «Победитель».

Актер почти 60 лет служил в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Несколько лет он преподавал на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.