Мэрия Хабаровска заявила о прекращении акций в поддержку Фургала

Несогласованные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прекратились. Об этом сообщается на сайте администрации Хабаровска.

«Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни» , — говорится в сообщении.

По данным мэрии, 2 января у здания правительства не было зафиксировано людей, участвующих в несанкционированном мероприятии. В новогоднем городке на площади Ленина прогуливаются жители и гости города, «они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах», говорится в сообщении.

Портал dvhab.ru сообщает, что в первую субботу 2020 года акция все-таки прошла — днем на центральной площади собрались несколько десятков человек, в основном это люди пенсионного возраста и блогеры. «Пенсионеры рассуждают о политике и жизни, блогеры снимают их монологи. О Фургале вспоминают, не без этого. Вот и весь митинг», — пишет издание. На данный момент акция уже завершилась.

Согласно данным администрации города, всего с начала протестов суды приняли около 500 решений: выписаны более 300 штрафов на сумму, превышающую 3,5 млн рублей. Кроме того, было произведено около 100 административных арестов, более 40 человек были наказаны обязательными работами.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему предъявлены обвинения в организации двух убийств и в организации покушения на убийство в 2004–2005 годах. Экс-глава региона вину не признает. После задержания бывшего губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов.