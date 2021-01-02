В России за сутки выявили 26 301 случай коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 738 случаев меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, Республике Карелии, Архангельской области и Хабаровском крае.