В России за сутки выявили 26 301 случай коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 738 случаев меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, Республике Карелии, Архангельской области и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 212 637. За последние сутки вылечились 18 897 человек, за все время — 2,6 млн. За сутки умерли 447 пациентов, за все время — 58 002.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 84 млн человек, 1,8 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (20,1 млн). На втором и третьем — Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн).