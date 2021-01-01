Московский лейбл Hyperboloid выпустил первый сборник в 2021-м

Московский лейбл электронной музыки Hyperboloid выпустил «2021» — первый сборник в наступившем году. В его создании приняли участие более десятка артистов, включая Pixelord, Raumskaya, zarya, Zakladki, Max Dahlhaus, Summer Of Haze и других.
Послушать релиз можно на Bandcamp и в «Яндекс.Музыке».
Hyperboloid был основан в середине нулевых тремя диджеями и продюсерами — Алексеем Девяниным (Pixelord), Дмитрием Гариным (Acid Mafia) и Сергеем Сабуровым. Лейбл специализируется на экспериментальной электронной музыке и IDM, но не ограничивается ими. Под эгидой Hyperboloid проходят вечеринки по всему миру, а отдельные его представители с успехом продвигают российскую электронику за рубеж.