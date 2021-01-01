В российских школах появятся уроки футбола

С начала 2021 года все российские школы смогут проводить уроки футбола. Об этом говорится на сайте российского футбольного союза. Программу занятий РФС подготовил совместно с Министерством просвещения.

«Урок футбола, заменяющий третий урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один. Учащиеся школ — как мальчики, так и девочки, — научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни — взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде», — говорится в сообщении союза.

РФС обещает создать в каждом регионе систему, объединяющую школьные спортивные клубы со спортивными школами, куда смогут перейти дети, показывающие успехи в футболе. Также организация организует систему регулярных соревнований разных уровней (от муниципального до всероссийского) — Единую школьную футбольную лигу.

Уроки футбола в общеобразовательных заведениях — часть проекта «Футбол в школе», цель которого — дать ученикам возможность проявить себя в самом массовом виде спорта. Для комплексной реализации проекта выбраны три пилотных региона — Нижегородская и Свердловская области, а также Татарстан.