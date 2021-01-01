Дизайнер Александр Вэнг ответил на обвинения в домогательствах

Дизайнер Александр Вэнг отверг обвинения в домогательствах. Он намерен привлечь к ответственности людей, которые распространяют информацию о его недостойном поведении. Слова дизайнера приводит Fashionista.

«В течение последних нескольких дней я подвергался необоснованным и гротескно ложным обвинениям. Эти заявления были неправомерно преувеличены с помощью аккаунтов в соцсетях, печально известных размещением клеветнических материалов из нераскрытых и / или анонимных источников без доказательств или проверки фактов», — сказал Вэнг.

По его словам, он «никогда не совершал описываемые ужасные поступки» и никогда не будет вести себя так. «Я намерен разобраться в этом и привлечь к ответственности всех, кто создает эти заявления и злобно распространяет их в интернете», — добавил дизайнер.

Обвинения Вэнга в домогательствах появились в сети в конце декабря. Первым у себя в тиктоке и инстаграме с ними выступил модель Оуэн Муни: он заявил, что в 2017 году Вэнг без предупреждения начал гладить его по ноге и трогать за промежность в переполненном нью-йоркском клубе.

По словам Муни, он решил рассказать эту историю спустя три года, поскольку узнал о более жестких домогательствах Вэнга. Затем историями харассмента дизайнера по отношению к мужчинам-моделям и транс-персонам поделились аккаунты Shit Model Management и Diet Prada. Как утверждают обвинители, Вэнг мог без их ведома подсыпать им наркотики, что приводило к полному блэкауту и сексуальным домогательствам, которым невозможно было противостоять.