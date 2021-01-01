перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Беларуси ввели плату за выезд из страны 16:10
«На радаре Новый год, на микросхемах иней»: русская кибердеревня обзавелась новогодним сиквелом 14:56
«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на полицейских в Грозном 14:27
Умер рэпер MF Doom. Его семья хранила это в тайне два месяца 13:49
Martin Sanchez/Unsplash В России за сутки выявили 27 039 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 27 039 случаев коронавируса 12:45
Ледяной дождь в Москве, тизер геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие новости дня Вчера в 20:43 Дайджест
«Казускома» рассказала о своем первом выступлении и записала предновогоднюю лайв-сессию Вчера в 19:04
Моргенштерн записал фит с Путиным. Правда, в пародии от Satyr Вчера в 17:47
В Екатеринбурге больному спинально-мышечной атрофией ребенку собрали 150 млн рублей на лекарство Вчера в 17:09
телеграм-канал «ПУЛ Первого» Лукашенко пожелал себе на Новый год благодарность от народа
Лукашенко пожелал себе на Новый год благодарность от народа Вчера в 16:25
Путин обратился с новогодним обращением к жителям России Вчера в 16:00
Умер французский актер и режиссер Робер Оссейн Вчера в 15:29
Bellingcat опубликовал данные обо всех поездках предполагаемых отравителей Навального Вчера в 15:07
Сотрудники спецбатальона МВД несколько лет обменивались данными о кортежах Путина в чатах WhatsApp Вчера в 14:58
dandimmock/Unsplash Учительница собирала подписи против закрытия школы в Коми. Ее уволили, а теперь восстановили!
Учительница собирала подписи против закрытия школы в Коми. Ее уволили, а теперь восстановили! Вчера в 14:42
Около 150 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из‑за ледяного дождя Вчера в 14:02
Режиссер «Смертельного оружия» пообещал выпустить пятую часть — она станет последней Вчера в 13:54
Власти Москвы призвали агрегаторов такси не завышать цены в новогодние праздники Вчера в 12:49
Суд закрыл дело депутата-единоросса, которого поймали во время распила рельсов под Петербургом Вчера в 11:52
Cottonbro/Pexels В России за сутки выявили 27 747 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 27 747 случаев коронавируса Вчера в 11:06
Отключить рекламу

В Беларуси ввели плату за выезд из страны

Семён Гудошников
Сегодня в 16:10

С 1 января областные советы депутатов в Беларуси получили право взимать плату за пересечение гражданами границ страны. Об этом говорится в законе «Об изменении Налогового кодекса», который опубликован на Национальном правовом портале.

Платить должны будут водители автомобилей массой до пяти тонн и вместимостью до восьми пассажиров. Размер сбора будет установлен областными советами депутатов в пределах трех базовых величин (около 2200 российских рублей) с одного транспортного средства (независимо от количества пассажиров в нем).

От уплаты освободят автомобили, которые перевозят глав государства и правительства Беларуси, членов парламентских, правительственных и других официальных делегаций, а также высших чиновников республики.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
хип-хоп
Хаски
Скандальный рэпер — талантливый исследователь русской хтони
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Ведьмина служба доставки
Классический мультфильм Хаяо Миядзаки о доброй 13-летней ведьме
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить