В Беларуси ввели плату за выезд из страны

С 1 января областные советы депутатов в Беларуси получили право взимать плату за пересечение гражданами границ страны. Об этом говорится в законе «Об изменении Налогового кодекса», который опубликован на Национальном правовом портале.

Платить должны будут водители автомобилей массой до пяти тонн и вместимостью до восьми пассажиров. Размер сбора будет установлен областными советами депутатов в пределах трех базовых величин (около 2200 российских рублей) с одного транспортного средства (независимо от количества пассажиров в нем).

От уплаты освободят автомобили, которые перевозят глав государства и правительства Беларуси, членов парламентских, правительственных и других официальных делегаций, а также высших чиновников республики.