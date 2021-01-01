«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на полицейских в Грозном

Запрещенная в России ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на газету Al-Naba, связанную с террористической группировкой.

Других доказательств связи ИГ с нападением нет, лидеры запрещенной организации на этот счет не высказывались.

Нападение на сотрудников ППС произошло в центре Грозного 28 декабря. Два человека накинулись на полицейских с ножами, пытаясь завладеть их оружием. Ответным огнем преступники были уничтожены.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападавшие — братья Хасан и Хусейн, родившиеся в Ингушетии и переехавшие в Чечню в 2012 году. По его словам, злоумышленники работали в одной из пекарен.