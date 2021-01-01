В России за сутки выявили 27 039 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 708 случаев меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях, Карелии и Архангельской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 186 336. За сутки вылечились 25 798 человек, за все время — 2 580 138. Умерли за сутки 536 пациентов, за весь период — 57 555.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 83,4 млн человек, 1,8 млн из них умерли, 47 млн поправились. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (19,9 млн). На втором и третьем — Индия (10,2 млн) и Бразилия (7,6 млн).