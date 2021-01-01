В России за сутки выявили 27 039 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 708 случаев меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях, Карелии и Архангельской области.