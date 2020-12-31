Ледяной дождь в Москве, тизер геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие новости дня

В России за сутки выявили 27 747 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 3 159 297.

В Москве прошел ледяной дождь — из‑за него в аэропортах задержали или отменили около 150 рейсов. В сложных погодных условиях аэродромным службам пришлось работать в усиленном режиме.

В новогоднюю ночь проезд в московском метро и на МЦК будет бесплатным — с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января. Поезда будут ходить всю ночь без перерывов.

Власти Москвы призвали агрегаторов такси не завышать цены в новогодние праздники. Дептранс отметил, что такси — «важная часть транспортной экосистемы города», а зимой спрос у пассажиров на него растет.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили землян с Новым годом с борта МКС. Они назвали уходящий год «серьезным испытанием для всей планеты».

Пожелания на Новый год высказал и Александр Лукашенко — правда, касалось оно его самого. Белорусский правитель пожелал, чтобы граждане страны выразили ему свою благодарность.

Bellingcat опубликовал данные обо всех поездках предполагаемых отравителей Навального. В документе есть информация об их перемещениях на поездах и самолетах, пунктах назначения и номерах рейсов.

В Екатеринбурге больному спинально-мышечной атрофией пятимесячному ребенку собрали 150 млн рублей на препарат «Золгенсма» — инъекция этого лекарства способна вылечить мальчика. Мать ребенка назвала произошедшее чудом.

В возрасте 93 лет умер французский актер и режиссер Робер Оссейн. Он скончался спустя несколько часов после своего дня рождения.

В Австралии моряк выпал из лодки и несколько часов пробыл посреди океана — его судно уплыло дальше вместе с собакой на борту. В итоге спасатели заметили мужчину с вертолета, а собаку спасла бригада серфингистов.

Режиссер «Смертельного оружия» Ричард Доннер пообещал выпустить пятую часть франшизы — она станет заключительной. В фильме в последний раз встретятся пожилые детективы Риггс и Мерто.

Вышел первый тизер геймплея игры S.T.A.L.K.E.R. 2, саундтреком к которому стала кавер-версия песни «Линия жизни» группы «Сплин». В ролике главный герой игры по имени Скиф бежит по полуразрушенному зданию, а затем пытается поймать сигнал на карманном компьютере.