«Казускома» рассказала о своем первом выступлении и записала предновогоднюю лайв-сессию

Московская рок-группа «Казускома» выпустила предновогоднюю лайв-сессию и дала интервью. Посмотреть видео можно на ютьюб-канале «17:55 сессии».

Ребята рассказали о работе в магазине и истоках группы, первом выступлении в клубе «16 тонн», музыкальных вкусах друг друга, особенностях звучания «Казускомы» и о том, как рождается материал.

Во время лайв-сессии «Казускома» исполнила песни «Синий герой», «Электрический волк» и «Где я был вчера».

В декабре у группы вышел альбом «Психодел» — во время лайва музыканты исполнили композиции именно с него. Пластинка была записана на студии Powerhouse. Обложку для альбома создал российский фотограф Игорь Клепнев.

Предыдущий альбом «Казускомы» назывался «Противвсех», он вышел в октябре 2019 года. Прочитать интервью «Афиши Daily» с музыкантами можно здесь.