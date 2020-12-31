Моргенштерн записал фит с Путиным. Правда, в пародии от Satyr

Ютьюб-блогер и главный пародист интернета Satyr выпустил новое видео, в котором спародировал рэпера Моргентштерна и его битмейкера Славу Марлоу. Посмотреть ролик можно на ютьюб-канале Satyr.

В видео Моргенштерн и Слава сначала придумывают, что подарить друг другу, а потом попадают на новогоднее шоу вроде «Голубого огонька», которое ведет Андрей Малахов.

В видео появляются пародии на Николая Баскова и Филиппа Киркорова, а затем зачитывает рэп президент России Владимир Путин — вместо новогоднего обращения. Свой парт зачитывает и Моргенштерн.

Ранее новогоднее обращение Владимира Путина — настоящее — попало в ютьюб. Президент обратился к гражданам России, отметив, что год был сложным из‑за коронавируса, а пандемию пока не удалось остановить. В своей речи он упомянул ветеранов, победивших в Великой Отечественной войне, и заявил, что мир устроен так, что в нем неизбежны испытания.

Моргенштерн же подвел итоги года в клипе «Cristal & Moët». В нем он облился шампанским и заявил, что 2020 год был его годом.