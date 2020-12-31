Лукашенко пожелал себе на Новый год благодарность от народа

Александр Лукашенко поделился своим предновогодним желанием — он хочет, чтобы белорусский народ выразил ему благодарность. Об этом сообщает «БелТА».

«Желание у меня одно: чтобы народ когда‑нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии», — сказал Лукашенко.

По его словам, сейчас достижения белорусских властей и общества могут кому‑то показаться незначительными. Но пройдет время — народ будет «говорить детям и внукам: «Смотрите, мы это сделали», — отметил Лукашенко.

В Беларуси уже почти пять месяцев продолжаются массовые протестные акции против действующего режима власти. Они проходят со дня выборов 9 августа, на которых, по официальным данным местного ЦИК, победил Александр Лукашенко. Второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — она результаты голосования не признала.

В первые дни протестов людей жестоко разгоняли омоновцы и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. По оценке «Медиазоны», самые жесткие задержания произошли 10 августа, когда пострадал как минимум 291 человек, а в отделы милиции отправились более 3000. За все время протестов были задержаны уже более 30 тыс. демонстрантов, не менее 5 человек погибли от действий силовиков. Оппозиция призывает продолжать протесты, однако власти требуют прекратить незаконные акции.