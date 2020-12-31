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Путин обратился с новогодним обращением к жителям России

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:00

Президент России Владимир Путин обратился с новогодним обращением к россиянам. Посмотреть его смогли жители Камчатки, где Новый год уже наступил.

Сейчас видеообращение Путина доступно на ютьюбе. В нем президент отметил, что во всем мире люди столкнулись с «большими сложностями» и «горькими утратами», однако кто‑то проявил свои «лучшие человеческие и профессиональные качества». Путин отметил, что россияне прошли год «вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков».

«Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг, с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы», — заявил Путин.

Путин признал, что «новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни», однако, уверен президент, «так устроен мир, что в нем неизбежны испытания». Впрочем, глава государства признал, что, «к сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить».

«Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное — все то, что делает нас благородными и сильными», — считает Путин.

Президент отметил заслуги врачей, военнослужащих, миротворцев и «боевых расчетов армии и флота». По словам Путина, благодаря службе военных граждане России «могут спокойно собраться сегодня у родных очагов с родными и близкими».

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