Путин обратился с новогодним обращением к жителям России

Президент России Владимир Путин обратился с новогодним обращением к россиянам. Посмотреть его смогли жители Камчатки, где Новый год уже наступил.

Сейчас видеообращение Путина доступно на ютьюбе. В нем президент отметил, что во всем мире люди столкнулись с «большими сложностями» и «горькими утратами», однако кто‑то проявил свои «лучшие человеческие и профессиональные качества». Путин отметил, что россияне прошли год «вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков».

«Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг, с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы», — заявил Путин.