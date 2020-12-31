Умер французский актер и режиссер Робер Оссейн

Ушел из жизни французский актер и режиссер Робер Оссейн, ему было 93 года. Причиной его смерти стал COVID-19, сообщает журнал Le Point.

Актер умер спустя несколько часов после своего дня рождения. Коронавирус он подхватил во время предыдущий госпитализации, отмечает издание.

Известность Оссейну принесла роль графа Жоффрея де Пейрака в экранизации серии романов «Анжелика» Анн и Сержа Голон. Также он снялся в таких фильмах, как «Пропавшая в Довиле», «Восковая маска», «Отверженные», «Человек и его собака», «Гром небесный», «Мороз по коже» и других картинах.

В качестве режиссера он снял около 20 фильмов, ко многим написал сценарии.

В 2006 году Оссейн был удостоен звания командора ордена Почетного легиона. Кроме того, он с детства хорошо говорил по-русски и был поклонником русского искусства.