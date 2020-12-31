Bellingcat опубликовал данные обо всех поездках предполагаемых отравителей Навального

Журналист Bellingcat Христо Грозев опубликовал документ с данными обо всех перемещениях предполагаемых отравителей Алексея Навального. Посмотреть таблицу, составленную на английском языке, можно здесь.

Документ разделен по фамилиям — в списке есть информация об оперативниках Осипове, Калашникове, Кудрявцеве, Швеце, Таякине и других. В документе приводится информация об их поездках на поездах и самолетах, даны пункты назначения, номера рейсов и так далее.

О каждом из восьми сотрудников ФСБ, фигурировавших в ролике Навального об отравлении, дана информация — даты рождения, позывные, информация о прошлом, образовании, семейном положении.

Данные о перемещении разделены по каждому из предполагаемых отравителей Навального. На некоторых оперативников предоставлены даже старые данные о поездках. Например, на Паняева даны сведения о перемещениях еще за 2005 год.

«Мы использовали несколько источников для каждого человека, поэтому у некоторых людей будет больше точных данных, чем у других. Это связано с сочетанием различных источников данных и просто количеством времени, которое у нас было на их подготовку», — пишет Bellingcat.

Тем, кто хочет узнать более подробные детали, журналисты предлагают написать Bellingcat в Твиттере — тогда они обратятся к исходному источнику данных и предоставят точные сведения. Также всем, кто заметит несоответствия или ошибки в информации Bellingcat, предлагается оставить комментарий в документе.

В середине декабря Bellingcat вместе с Фондом борьбы с коррупцией и другими СМИ опубликовал данные о восьми предполагаемых отравителях Алексея Навального — ими журналисты назвали восьмерых сотрудников ФСБ.

Авторы расследования назвали имена всех сотрудников, участвовавших в операции, и их псевдонимы: Станислав Макшаков, Олег Таякин (Тарасов), Алексей Александров (Фролов), Иван Осипов (Спиридонов), Константин Кудрявцев (Соколов), Алексей Кривощеков, Михаил Швец (Степанов), Владимир Паняев.

Спустя неделю после этого Навальный выпустил видео о том, как он звонит одному из них — Константину Кудрявцеву. Тот косвенно признался в покушении на жизнь оппозиционера.