Учительница собирала подписи против закрытия школы в Коми. Ее уволили, а теперь восстановили!

В Усть-Куломском районе Коми суд признал незаконным увольнение учительницы Юлии Пашниной, которая собирала подписи против закрытия сельской школы в деревне Скородум и жаловалась на это в прокуратуру. Об этом Пашнина рассказала изданию «7×7».

Юлия Пашнина собирала подписи жителей против закрытия школы в деревне Скородум в Усть-Куломском районе Коми. В заключении экспертной комиссии района говорилось, что основная причина закрытия школы — сокращение количества юридических лиц, которые связаны с этим учреждением.

Для полного закрытия школы в деревне чиновникам было необходимо ликвидировать и само юрлицо — после этого мнение жителей района уже можно было не учитывать, считает Пашнина. По ее словам, таким образом уже были закрыты несколько других школ в республике.

После того как учительница начала собирать подписи, руководство школы ее уволило за то, что она якобы «неоднократно не исполняла трудовые обязанности без уважительных причин». Кроме того, на нее жаловались коллеги и родители некоторых учеников. По утверждению Пашниной, исполняющий обязанности директора школы Александр Глуханич заявил, что «ему велели ее уволить».

После увольнения она пожаловалась в прокуратуру Усть-Куломского района. Представители ведомства заявили, что администрация школы не дала ей возможности объясниться из‑за конфликта с коллегой и жалобы родителей. Тем самым руководство школы нарушило Трудовой кодекс, поэтому само увольнение было незаконным.