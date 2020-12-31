Около 150 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из‑за ледяного дождя

Причиной задержек стали последствия ледяного дождя, говорится в телеграм-канале аэропорта Домодедово . С утра в течение часа полеты в аэропорту были временно ограничены.

В московских аэропортах 31 декабря из‑за непогоды задержали или отменили около 150 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

«На поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами. <…> Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность полетов в тяжелых метеоусловиях», — говорится в сообщении.

На момент написания новости большинство самолетов из Шереметьево и Внуково вылетают вовремя. В Домодедово многие рейсы до сих пор задерживаются на час-полтора.