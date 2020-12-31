Режиссер Ричард Доннер снимет пятую часть франшизы «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером. Об этом сообщает издание ScreenRant.

Доннер заявил, что пятая часть «Смертельного оружия» станет заключительной, — детективы Риггс и Мерто встретятся в последний раз.

«Это последний. Моя привилегия и моя обязанность — завершить франшизу. Это захватывающе, ха-ха! Это будет последний фильм, я обещаю», — сказал Доннер в интервью The Telegraph.

Подробностей о сюжете пока нет, известно только, что действие фильма будет происходить в наши дни. Риггс и Мерто в фильме предстанут уже пожилыми людьми. Сценарий картины, созданный Джезом Баттеруортом («Грань будущего»), был описан продюсером Дэном Лином как «очень важный и личный» для Гибсона, Гловера и Доннера.

ScreenRant пишет, что «нет причин полагать, что съемки фильма не продвигаются вперед». Издание отмечает, что «большие вопросы вызывает присутствие Гибсона», который больше не является такой суперзвездой, как в восьмидесятых и девяностых, а в последнее время сталкивается с обвинениями в дискриминации, расистских и антисемитских высказываниях.

Первая часть «Смертельного оружия» вышла в 1987 году. Режиссер Ричард Доннер снял ее по сценарию Шейна Блэка. Фильм был очень популярен и получил три продолжения.