Суд закрыл дело депутата-единоросса, которого поймали во время распила рельсов под Петербургом

Суд прекратил дело муниципального депутата от «Единой России» Евгения Будаева, задержанного в Ленинградской области во время распила рельсов. Об этом говорится в материалах суда.

По данным регионального управления Следственного комитета, Будаеву назначили штраф в размере 10 тыс. рублей, так как он признал вину, а также сделал пожертвование детскому дому и «принес официальные извинения РЖД».

За кражей рельсов у форта Красная Горка депутата и его помощника застали утром 7 декабря. Полицейские приехали после жалобы местного жителя, когда мужчины уже грузили распиленные рельсы в фургон. Сам Будаев утверждал, что рельс «бэушный» и был нужен, чтобы соорудить дорогу к пилораме.

Против депутата возбудили дело о покушении на кражу (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 158 УК), поскольку он «не довел свой преступный умысел до конца», рассказали в СК. В РЖД ущерб оценили примерно в 15 тыс. рублей.