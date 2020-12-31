В Новый год пройдет онлайн-концерт Патти Смит, посвященный медработникам

31 декабря певица и поэтесса Патти Смит выступит с небольшим концертом, который будут транслировать на ютьюбе.

Концерт посвящен главным героям 2020-го — медикам, которые весь год помогали бороться с коронавирусом. Выступление начнется в полночь 31 декабря по гринвичскому времени (GMT), то есть в три часа ночи по Москве. Патти Смит споет вместе со своей группой, а еще прочитает стихотворение, написанное в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.